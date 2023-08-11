У брокеров начнут отзывать лицензии за вывод замороженных активов

Брокеры могут остаться без лицензии ЦБ, если будут применять схемы, которые позволят иностранцам вывести замороженные активы.

Центробанк предупредил брокеров и других участников финансового рынка о том, что схемы для обхода заморозки активов иностранцев могут обернуться отзывом лицензии. Об этом пишет «РБК».

Проверки показали, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка. Для этого используются специальные схемы и цепочки сделок, — сказала юрист Елена Рязанова.

Если раньше Банк России только предупреждал нарушителей, то теперь участники финрынка за помощь по выводу активов могут остаться без лицензии.

Источник издания рассказал, что радикальная позиция ЦБ может быть связана с планами регулятора на заблокированные активы. Их собираются использовать как причину взаимной централизованной разблокировки ценных бумаг.

О таких планах в октябре 2022 года заявляла директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

За рубежом заблокировали российские активы на общую сумму 5,7 трлн рублей. При этом объем заблокированных в России бумаг не раскрывается.