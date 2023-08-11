«Яндекс» бесплатно подготовит школьников к олимпиадам по программированию

1,5 тысяч школьников смогут бесплатно учиться программированию на спецкурсе. Для этого нужно иметь базовые или продвинутые знания в программировании.

Школьники 6-11 классов смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по программированию на базе «Яндекса». Об этом сказано на сайте организации.

Образовательный спецкурс начнется 16 сентября 2023 года.

Чтобы присоединиться к занятиям начальной параллели нужно знать основы программирования.

Продвинутая программа будет для школьников, которые уже знают компьютерный язык C++, динамическое программирование и структуры данных.

Это наш вклад в будущее: мы хотим, чтобы школьники и студенты получали качественное бесплатное IT-образование и верим, что возможности для профессиональной реализации должны быть доступны каждому, — сказала руководитель службы по работе с молодежью Марина Максимова.

Отбор заявок будет проходить до 10 сентября. На вступительном испытании нужно решить задачи и набрать как можно больше баллов.

Принять участие в образовательной программе от «Яндекса» смогут 1,5 тыс. участников. Они будут заниматься очно в Москве или по видеосвязи.