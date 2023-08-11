«Яндекс» бесплатно подготовит школьников к олимпиадам по программированию

Школьники 6-11 классов смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по программированию на базе «Яндекса». Об этом сказано на сайте организации.
Образовательный спецкурс начнется 16 сентября 2023 года.
Чтобы присоединиться к занятиям начальной параллели нужно знать основы программирования.
Продвинутая программа будет для школьников, которые уже знают компьютерный язык C++, динамическое программирование и структуры данных.
Это наш вклад в будущее: мы хотим, чтобы школьники и студенты получали качественное бесплатное IT-образование и верим, что возможности для профессиональной реализации должны быть доступны каждому, — сказала руководитель службы по работе с молодежью Марина Максимова.
Отбор заявок будет проходить до 10 сентября. На вступительном испытании нужно решить задачи и набрать как можно больше баллов.
Принять участие в образовательной программе от «Яндекса» смогут 1,5 тыс. участников. Они будут заниматься очно в Москве или по видеосвязи.
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