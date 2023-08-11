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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
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Каких специалистов ищут сегодня:

  • Бухгалтер Зарплата от 10000 до 20000 ₽, Липецк, Частичная занятость

  • Бухгалтер Зарплата от 105000 до 115000 ₽, Москва, Полная занятость

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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
    Работающие пенсионеры

    Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

    Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢

    Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу
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    Логотип zakharovmaxim
    zakharovmaxim
    Налоги, взносы, пошлины

    Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?

    Путин подписал указ, который замораживает соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Приостановка касается 38 соглашений. Что делать бизнесу после отмены соглашения о двойном налогооблажении?

    Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?
    25
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    28
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Личный кабинет налогоплательщика физлица. Инструкция / БухСтрим

    Наконец-то подгрузилась вся верная информация в личных кабинетах налогоплательщиков физлиц, ИП и юрлиц. Мы решили начать рассказывать про личные кабинеты. И начнем с  проведения экскурсии по личному кабинету физического лица.

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    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков

    Упал, очнулся — гипс! Вот и у меня: села в понедельник за компьютер, очнулась, а уже пятница. Ничего не успела! Варенье не сварила, статью не написала, зато классно мы с вами пообщались на этой неделе. Пока я буду доделывать дела, посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.

    Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков
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    Логотип Комплаенс Решения
    Комплаенс Решения
    Дробление бизнеса

    Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами

    Спойлер: дел по дроблению стало больше, но и выигрывать налогоплательщики стали чаще. А лидером по делам о дроблении стала Москва.

    Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами
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    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС

    Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки

    Узнаете, когда сдавать отчетность по НДС, платить налог, возмещать НДС. Ну и напомним о типичных ошибках в декларациях по налогу на добавленную стоимость.

    Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки
    2,6 тыс.
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров

    Бухгалтерия у многих ассоциируется с «1С», и неспроста. Работа специалиста во многих компаниях происходит в непосредственном контакте с ПО «1С». Поэтому бухгалтер  должен быть хорошо знаком с платформой «1С» и ее особенностями. Эксперты Action Digital School дали краткий обзор об устройстве ПО, а еще открыли секрет названия «1С»!

    Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров
    111
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