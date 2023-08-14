Учет НДС ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам»

В программе 1С Бухгалтерия 8 НДС учитывается на субсчете 2. Счет 68 активно-пассивный.

По дебету счета указывается уменьшение задолженности предприятия перед бюджетом, а по кредиту увеличение. У счета может быть как дебетовое, так и кредитовое сальдо.

Дебетовое сальдо — означает задолженность бюджета перед организацией (например, у предприятия получился НДС к возмещению из бюджета).

Кредитовое сальдо означает задолженность предприятия перед бюджетом.

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