Учет НДС ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам»

По дебету счета указывается уменьшение задолженности предприятия перед бюджетом, а по кредиту увеличение. У счета может быть как дебетовое, так и кредитовое сальдо.
Дебетовое сальдо — означает задолженность бюджета перед организацией (например, у предприятия получился НДС к возмещению из бюджета).
Кредитовое сальдо означает задолженность предприятия перед бюджетом.
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