Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Интернет и IT

Telegram исполняется 10 лет. Всем пользователям подарят возможность записывать сторис

Раньше записывать сторис могли только подписчики Telegram Premium. Сейчас это смогут сделать все пользователи.
26

В мессенджере Telegram cторис будут открыты для всех пользователей. Такой подарок на 10-летие программы приготовил ее основатель Павел Дуров.

Сторис в Telegram запустили в июле 2023 года, однако они доступны только тем, у кого есть подписка Telegram Premium.

С 14 августа 2023 года эту функцию начинают внедрять для всех пользователей.

Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram, — написал Дуров в своем канале.

За все время существования мессенджера удалось привлечь больше 800 млн пользователей.

По словам Павла Дурова, Telegram должен выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновационную деятельность в социальных сетях.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Психология для бухгалтера

    Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника

    Газлайтинг — когда один человек убеждает другого в неадекватности его или её восприятия реальности. Газлайтинг считается психологическим насилием.

    Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника
    5
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Доллар по 99 рублей, делистинг FinEx, а также отмена налоговых соглашений

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: необычайные перевоплощения Аркадия Воложа, тайны слитого кода Яндекса, предложение россиянам пересесть с GMAIL на ХМЭЙЛ, гладиаторский замес Маска и Цукерберга, а также стейблкоин от PayPal с неприличным названием.

    20
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Настройка обмена данных между «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» и «ГИС ЖКХ»

    Современные технологии и программы позволяют автоматизировать множество задач, упрощая работу в различных сферах деятельности. Одной из таких сфер является жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), где необходимо осуществлять обмен данными между различными системами для эффективного управления ресурсами.

    Настройка обмена данных между «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» и «ГИС ЖКХ»
    15
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    «Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — пишите свои и читайте чужие истории в комментариях. Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу!

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    3
    88
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Инвестиции

    Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR

    Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.

    Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR
    33
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года

    Приветствую всех котлетеров, туземунщиков и любителей облигаций, в том числе высокодоходных. За последнее время, а точнее этим летом, было много интересных размещений, про большинство из них я писал. Решил собрать по ним информацию и посмотреть, какая у кого на данный момент получается эффективная доходность.

    9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года
    51
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Судебная практика по налоговым спорам

    Хочешь сохранить землю — в итоге все равно погасишь долг. Но потом

    Рассмотрим налоговый спор об обращении налоговой инспекцией взыскания на земельный участок, находившийся у нее в залоге в обеспечение исполнения решения по итогам выездной налоговой проверки

    38
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    Жилищное законодательство

    Единственное жилье: критерии и особенности. На что обратить внимание

    Поскольку исполнительский иммунитет, по общему правилу, распространяется на единственное пригодное для проживания жилое помещение, в целях защиты (для должника) или обоснование обратного (для управляющего) важно определить входящие в предмет доказывания составляющие элементы единственного жилья.

    49
    Читать еще