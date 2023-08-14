Telegram исполняется 10 лет. Всем пользователям подарят возможность записывать сторис

Раньше записывать сторис могли только подписчики Telegram Premium. Сейчас это смогут сделать все пользователи.

В мессенджере Telegram cторис будут открыты для всех пользователей. Такой подарок на 10-летие программы приготовил ее основатель Павел Дуров.

Сторис в Telegram запустили в июле 2023 года, однако они доступны только тем, у кого есть подписка Telegram Premium.

С 14 августа 2023 года эту функцию начинают внедрять для всех пользователей.

Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram, — написал Дуров в своем канале.

За все время существования мессенджера удалось привлечь больше 800 млн пользователей.

По словам Павла Дурова, Telegram должен выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновационную деятельность в социальных сетях.