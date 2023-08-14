Помощник президента: слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики

Рубль падает из-за мягкой денежно-кредитной политики. У Центробанка есть все инструменты для нормализации курса рубля.

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время курс рубля будет нормализирован. Об этом пишет «ТАСС».

Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль, — сказал Максим Орешкин.

По его мнению, главная причина ослабления рубля и ускоренной инфляции – мягкая денежно-кредитная политика Центробанка. У регулятора есть все необходимые инструменты, чтобы нормализовать курс рубля и обеспечить снижение темпов кредитования.

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