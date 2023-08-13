Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Трудовое право

Сам факт работы в выходной дает право на полный отгул в будни

Неважно, сколько часов вы отработали в выходной день, если вместо двойной оплаты вы выбираете отгул. Отгул будет полноценным 8-часовым.
7

Такое разъяснение дает Роструд.

Человек отработал в субботу 6 часов. Затем от взял день отдыха, а когда снова вышел на работу, ему заявили, что надо дополнительно отработать 2 часа, которые он «перегулял».

Ничего отрабатывать не надо, пояснил Роструд.

День отдыха предоставляется за сам факт работы в выходной день, а не пропорционально отработанному в такой выходной день времени.

Аналогичное мнение высказывал Минтруд в письме от 07.10.2020 № 14-2/ООГ-15728.

Пройдите курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение».

В программе курса:

  • Как снизить кадровые расходы быстро

  • Меняем условия труда или зарплату из-за экономических трудностей

  • Сокращение сотрудников, разбираем от и до

  • Правильное увольнение сотрудников

  • Дистанционная работа: когда она выгодна компании

  • Работа с самозанятыми

Смотрите бесплатный урок и записывайтесь

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    «Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — пишите свои и читайте чужие истории в комментариях. Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу!

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    1
    37
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Инвестиции

    Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR

    Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.

    Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR
    29
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года

    Приветствую всех котлетеров, туземунщиков и любителей облигаций, в том числе высокодоходных. За последнее время, а точнее этим летом, было много интересных размещений, про большинство из них я писал. Решил собрать по ним информацию и посмотреть, какая у кого на данный момент получается эффективная доходность.

    9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года
    34
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Судебная практика по налоговым спорам

    Хочешь сохранить землю — в итоге все равно погасишь долг. Но потом

    Рассмотрим налоговый спор об обращении налоговой инспекцией взыскания на земельный участок, находившийся у нее в залоге в обеспечение исполнения решения по итогам выездной налоговой проверки

    27
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    Жилищное законодательство

    Единственное жилье: критерии и особенности. На что обратить внимание

    Поскольку исполнительский иммунитет, по общему правилу, распространяется на единственное пригодное для проживания жилое помещение, в целях защиты (для должника) или обоснование обратного (для управляющего) важно определить входящие в предмет доказывания составляющие элементы единственного жилья.

    37
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    1,5 тыс.
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Банки

    Где открыть банковский счёт в Сербии в 2023 году для граждан России

    Одним из наиболее популярных банков в Сербии, который предоставляет возможность открытия счета для нерезидентов из России, является Банк Поштанска штедионица. Этот банк считается наиболее понятным из доступных для российских эмигрантов.

    Где открыть банковский счёт в Сербии в 2023 году для граждан России
    1
    191
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Банки

    Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане

    В условиях, когда карты платежных систем Visa и MasterCard ушли с российского рынка, доступ к международным финансовым инструментам стал почти невозможным. В этом контексте, открытие банковских счетов в странах, где такая возможность пока еще предоставляется, становится не только практичным решением, но и стратегически важным шагом.

    Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане
    190
    Читать еще