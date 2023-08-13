Сам факт работы в выходной дает право на полный отгул в будни

Такое разъяснение дает Роструд.
Человек отработал в субботу 6 часов. Затем от взял день отдыха, а когда снова вышел на работу, ему заявили, что надо дополнительно отработать 2 часа, которые он «перегулял».
Ничего отрабатывать не надо, пояснил Роструд.
День отдыха предоставляется за сам факт работы в выходной день, а не пропорционально отработанному в такой выходной день времени.
Аналогичное мнение высказывал Минтруд в письме от 07.10.2020 № 14-2/ООГ-15728.
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