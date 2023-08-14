СФР учитывает потенциальный, а не реальный доход ИП на ПСН при назначении детского пособия

Детское пособие платят только тем семьям, у которых низкий доход и мало имущества. Однако при расчете дохода родителей-ИП возникают спорные ситуации.

На несправедливость пожаловалась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Семье отказали в пособии на ребенка из-за превышения дохода, потому что у папы-ИП на ПСН учли не реальный доход их книги учета, а потенциальный, указанный в патенте.

Как выяснилось в ходе обсуждения, где-то СФР подходит к этому вопросу не так формально и берет данные из книги учета.

А у вас есть опыт оформления пособия с доходами ИП на патенте?

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Что касается нормативных актов, то правила назначения этого пособия регулируются постановлением Правительства от 16.12.2022 № 2330.

В общем случае данные о доходах ИП поступают от ФНС через АИС «Налог-3». Соответственно, при ПСН налоговики передают данные только о потенциальном доходе (других данных у них просто нет). То есть сам ИП в этом процессе сбора документов о своих доходах не участвует. Но есть исключения.

В пункте 50 правил сказано, что ИП на УСН «доходы» могут представить документы, подтверждающие расходы. В этом случае СФР будет ориентироваться на данные ИП, а не только на его прошлогоднюю декларацию. Для ПСН такие особенности не предусмотрены.

Также ИП могут самостоятельно представить документы и сведения о своих доходах, если по межведомственному взаимодействию такие данные не поступили от ФНС.