Кассационное решение, которое поможет уменьшить штраф

Главный вывод — в аналогичных спорах суды должны принимать во внимание смягчающие обстоятельства.
В изучаемом деле организация пыталась уменьшить штраф от ФНС за неуплату налога. В качестве смягчающих обстоятельств использовались:
тяжелое финансовое положение,
благотворительная деятельность,
добровольная уплата налога.
Научитесь работать с налогами так, чтобы ФНС при выездной проверке только грустно вздыхала, но уходила без штрафа. Для этого у нас есть курс Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.
На протяжении всего курса наши эксперты будут снабжать вас полезными рекомендациями и инструкциями, чтобы ваши споры с налоговыми органами не доходили до суда.
В деле с неуплатой налогов организации повезло, т.к. кассация придерживалась отличного от судов и налоговиков мнения. Если есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, суд должен снизить штраф как минимум в 2 раза.
Комментарии