Кассационное решение, которое поможет уменьшить штраф

Главный вывод — в аналогичных спорах суды должны принимать во внимание смягчающие обстоятельства.

В изучаемом деле организация пыталась уменьшить штраф от ФНС за неуплату налога. В качестве смягчающих обстоятельств использовались:

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