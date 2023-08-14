Расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены

Чтобы затраты можно было учесть при расчете налога на прибыль, они должны быть оформлены первичными документами.

Каким конкретно – в НК РФ не оговорено. То есть, налогоплательщик не ограничен в вопросе подтверждения правомерности учета своих расходов.

В законе о бухучете (№ 402-ФЗ) описаны обязательные реквизиты первичных документов.

Таким образом, расходы организации могут быть учтены при расчете базы по налогу на прибыль в случае оформления любыми документами, подтверждающими факт хозяйственной жизни и соответствующими требованиям законодательства, при условии обоснованности таких расходов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.05.2023 № 03-03-06/1/42797.

А для признания расходов в бухгалтерском учете надо также соблюдать нормы ФСБУ.

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