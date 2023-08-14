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Цифровой рубль

Банки начали пилотирование цифрового рубля

В массовый оборот цифровой рубль войдет в 2025-2027 годах. Такая валюта будет лежать на спецсчете в Центробанке, пользоваться цифровыми рублями можно через банковское приложение. Там будет отдельная вкладка.
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15 августа 2023 года 13 банков начали тестировать реальные операции с цифровым рублем. Об этом пишут «Известия».

Задача пилотного проекта — отработать на реальных пользователях все процессы, связанные с новым видом национальной валюты. Это открытие счета, его пополнение, оплата товаров цифровыми рублями, переводы между физлицами.

Участники эксперимента смогут оплачивать покупки цифровой валютой в 30 торговых точках, которые находятся в 11 городах.

Вводить цифровой рубль в массовый оборот планируется поэтапно при успешном завершении пилотирования всех сценариев операций с ним. Это может произойти на горизонте 2025–2027 годов, — сказали в Центробанке.

Цифровые рубли будут дополнительным средством расчета. Клиенты сами смогут выбирать, деньгами в какой форме им пользоваться: в наличной, безналичной или цифровой.

Цифровой рубль отличается от безнала тем, что он хранится в электронных кошельках на специальном счете в Центробанке, а не в кредитных организациях.

Увидеть все движения по этому счету можно в личном кабинете банка, там будет отдельная вкладка для цифровых рублей. Все взаимодействие будет происходить в привычном банковском интерфейсе мобильного приложения.

Бизнесу цифровые рубли открывают возможность существенно сократить свои издержки на эквайринг, где средняя комиссия за транзакцию составляет 1,5-3%, — сообщили в ЦБ.

Недавно мы писали, что бизнес будет платить комиссию за прием платежей в цифровых рублях в размере 0,3%.

Внедрение цифровой валюты несет в себе риск перетока ликвидности из банковского сектора в электронные кошельки ЦБ. Эксперты издания считают, что объем перетока может достигать 2-4 трлн рублей.

Регулятор может демпинговать и устанавливать низкие или нулевые комиссии по операциям. Что не выгодно банкам. Они начнут компенсировать потерю доходов повышенными кредитными ставками.

По мнению участников финансового рынка, новая цифровая валюта обеспечит максимальную прозрачность банковских операций. Властям будет проще распределять бюджетные средства, чтобы они точно достигли своего получателя.

Кроме того, цифровые рубли будут использовать в трансграничных платежах. Это позволит проводить международные расчеты в обход системе SWIFT.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 43 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Увидеть все движения по этому счету можно в личном кабинете банка, там будет отдельная вкладка для цифровых рублей. Все взаимодействие будет происходить в привычном банковском интерфейсе мобильного приложения.

    Это будет в том же виде как и ЁНП на ЁНС ?

    По мнению участников финансового рынка, новая цифровая валюта обеспечит максимальную прозрачность банковских операций. Властям будет проще распределять бюджетные средства, чтобы они точно достигли своего получателя.

    Кажется.....

    кажется я аналогичные слова уже где-то слышал..... и продолжаю слышать уже как год  - как раз приблизительно с июля 2022 по сей день

    Максимальная прозрачность, кому-то проще распределять, точная гарантия что бы достигли получалтеля..... про отсутствие ошибок ещё что-то было....

    А при старой системе - деньги часто своего получателя НЕ достигали??

    Вот как-то не очень про это слышалось при старых порядках, а теперь - все форумы забиты (ну, это я про уже введённый "единый", который что-то сильно смахивает на прозвучавшие определения с преимуществами)

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