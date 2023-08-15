👨‍🏫 Вебинар: Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру. 30 августа в 11:00 мск

Выездные проверки перестают быть основным инструментом доначислений, существенно выросло значение так называемого «предпроверочного анализа».
Налогоплательщики сталкиваются с ним, получая бесконечные требования о предоставлении различной информации и документов, как правило, «вне рамок проверок» (п. 2 ст. 93.1 НК), а затем — вызовы в налоговую «для дачи пояснений».
Что интересного разберем?
Эволюция налогового контроля за последние годы, что такое предпроверочный анализ (ППА) и как он появился.
Соотношение предпроверочного анализа и выездных проверок: ППА вместо ВНП.
Инструменты ППА: требования о предоставлении документов, допросы свидетелей, осмотры помещений.
«Побуждение налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязательств...» (различные «комиссии»).
Оформление результатов предпроверочного анализа.
Оценка налогоплательщиком налоговых рисков по итогам ППА.
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