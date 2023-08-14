120 000 рублей процентов по вкладам точно не будут облагаться НДФЛ в 2023 году

Чем выше ставка ЦБ, тем меньше НДФЛ люди заплатят с процентов по вкладам.

При расчете НДФЛ с процентов есть необлагаемая сумма: 1 миллион рублей х ставку ЦБ, максимальную в течение года.

Сегодня ставку резко повысили с 8,5% до 12%.

1 000 000 х 12% = 120 000 рублей.

Таким образом, в 2023 году необлагаемыми будут проценты по вкладам в сумме 120 тыс. рублей. Если ставку еще повысят, то необлагаемая сумма будет еще больше.

Кстати, скоро правила расчета НДФЛ по вкладам изменятся.

Если в 2023 году ваш доход от вкладов будет менее 120 тыс. руб., то превышение (неизрасходованный минимум) перейдет на следующий год. Этот переходящий вычет можно будет применить к процентам от вкладов, если они выплачены в 2024 году за 2023 год.