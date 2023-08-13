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НДФЛ

❗ НДФЛ с процентов по вкладам будут считать по-новому

Внесут поправки в статью 214.2 НК РФ, которая регулирует порядок исчисления НДФЛ с процентов по вкладам.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас при расчете базы по НДФЛ по процентам есть необлагаемая сумма: 1 млн руб. х ставку ЦБ (максимальная в течение года).

На данный момент максимальная ставка – 8,5%.

Таким образом, в 2023 году будет необлагаемой сумма процентов 85 000 руб. (как минимум).

Сейчас этот необлагаемый минимум действует только в течение года. На следующий год отсчет идет заново. Это исправят.

Необлагаемая сумма будет переходить на следующий год, но только в отношении процентов, которые начислены за текущий год.

Если в текущем году необлагаемая сумма (1 млн х ставку ЦБ) больше, чем реальная сумма процентов, то превышение может уменьшать вплоть до нуля налоговую базу в следующих годах, в которых получены доходы в виде процентов, начисленных за текущий налоговый период.

Например, в 2023 году начислены проценты по вкладу № 1 в сумме 30 000 руб. А по долгосрочному вкладу № 2 за 2023 год будут начислены проценты в 2024 году в сумме 50 000 рублей. Также в 2024 году будут проценты по вкладу № 3 в сумме 80 000 руб.

Необлагаемая сумма в 2023 году – 85 000 руб. Превышение = 85 000 – 30 000 = 55 000 руб.

В 2023 году НДФЛ не будет. В 2024 году по вкладу № 2 НДФЛ тоже не будет, потому что база уменьшается на остаток прошлогодней необлагаемой суммы.

Если максимальная ставка ЦБ в 2024 году будет не менее 8%, то по вкладу № 3 тоже не будет налога (80 000 — 80 000 = 0).

То есть, раньше имела значение только дата выплаты дохода (в т. ч. капитализации). Теперь будет иметь значение и период, за который начислен доход.

Поэтому банки будут передавать сведения в ФНС с разбивкой по годам, за которые начислены проценты.

Комментарии

2
  • Логотип sabre
    sabre 39 минут назад

    Серьезная система!

  • Логотип бух2007
    бух2007
    35 минут назад

    формула усложняется))

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Логотип igotosochi
igotosochi
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