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Маркетплейсы

Пользователи «Авито» могут оплатить заказ при получении в отделении «Почты России»

Комиссия за оплату товара при получении будет 2,1% от стоимости заказа, но не менее 50 рублей.
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«Авито» совместно с «Почтой России» начали тестировать оплату заказа через «Авито Доставку» при получении товара в отделении. Об этом сказано на сайте почты.

После того, как пользователь сервиса «Авито» проверит целостность товара, он сможет оплатить заказ в почтовом отделении. Такая услуга была доступна только в маркетплейсах и при заказе в интернет-магазинах.

Мы вводим еще одну опцию оплаты заказа. Для нас стратегически важно, чтобы те же возможности, к которым люди привыкли в стандартных интернет-магазинах, были доступны и для наших уникальных сделок между частными лицами, — сказал Сергей Пустыльник, директор по логистике «Авито».

Раньше при оформлении «Авито Доставки» покупатель сразу оплачивал по карте всю стоимость заказа. Эти средства замораживались банком-партнером. После того, как покупатель принимал товар и проверял его, деньги отправлялись продавцу.

Теперь можно выбрать способ оплаты «При получении». Тогда заморозки средств не будет, а пользователь сможет оплатить заказ на «Почте России» наличными или картой. Продавец получит свои деньги в течение 30 минут.

Комиссия за услугу составит 2,1% стоимости заказа, но не меньше 50 рублей.

Если что-то в заказе не подошло, то от товара можно отказаться без комиссий и штрафов за возврат.

Пока оплата при получении доступна в тестовом режиме только в некоторых отделениях «Почты России». Если сотрудничество будет удачным, то услуга будет доступна всем пользователям уже осенью 2023 года.

За первые шесть месяцев 2023 года пользователи «Авито Доставки» оплатили в 14 раз больше заказов, чем в первом полугодии 2021 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
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