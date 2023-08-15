Гражданские сети могут отключить во время чрезвычайного положения

Правительство предлагает разрешить совместное использование радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на стратегию развития связи до 2030 года.

Если введут чрезвычайное положение, то силовые ведомства получат полный контроль над связью и смогут отключить гражданские сети.

Эксперты издания считают, что такие положения стратегии позволят мобильным операторам в мирное время улучить качество связи, поскольку они смогут занять диапазоны военных.

Недавно мы писали, что операторы 5G получат бесплатные частоты, но спецслужбы смогут в любой момент отключить связь.