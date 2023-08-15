ВТБ начал проводить первые тесты цифрового рубля

Сотрудники банка открывают электронные кошельки, переводят цифровые рубли и оплачивают покупки по QR-коду в новой форме национальной валюты.

ВТБ успешно начал тестировать операции с цифровым рублем в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» в рамках пилотного проекта. Об этом сказано на сайте банка.

Сотрудники банка открыли счет в цифровых рублях через приложение «ВТБ Онлайн», сделали переводы между физическими лицами, а также оплатили цифровой валютой товары и услуги с помощью перевода по QR-коду.

Сама технология цифрового рубля содержит в себе строчку кода, куда могут быть встроены алгоритмы — смарт-контракты. Это открывает океан возможностей для управления финансами… Наступила новая эпоха децентралицации, мир движется в этом направлении, — рассказал заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик.

Смарт-контракты на платформе цифрового рубля обеспечат прозрачность расчетов и гибкое управление остатками на электронных кошельках.

Сейчас пользователи смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях. Нужно указать только дату, сумму и получателя перевода. В дальнейшем планируют добавить другие возможности самоисполняемых сделок.

15 августа 2023 года начался эксперимент по внедрению цифрового рубля. В первом этапе участвуют 13 банков. В массовый оборот цифровой рубль войдет в 2025-2027 годах.