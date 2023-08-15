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Ставки по вкладам

ВТБ повысил ставки по вкладам до 12%

Если открыть накопительный счет в ВТБ впервые, то ставка будет 12% годовых. Для остальных клиентов – 11%.
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Для новых клиентов, которые впервые откроют накопительный счет в ВТБ, процентная ставка будет повышена до 12%. Об этом сказано на сайте банка.

Если перевести пенсию в ВТБ, то банк увеличит максимальную доходность по таким вкладам до 12%. Повышенная ставка будет действовать первые шесть месяцев.

По депозитам банк увеличит ставку до 11% годовых для всех клиентов.

При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам. Для нас важно обеспечить наших клиентов максимально выгодными условиями размещения средств в текущих условиях, — говорится в сообщении.

Доходность по вкладам зависит от ключевой ставки Центробанка. 15 августа 2023 года регулятор резко поднял ключевую ставку до 12%.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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