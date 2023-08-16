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Бухгалтерские программы

👨‍🏫 Вебинар: Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса. 7 сентября в 11:00 мск

Расскажем, как 3 крупные компании автоматизировали бизнес-процессы в Excel
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Автоматизация финансового планирования помогает увидеть проблемы компании и найти ключевые точки роста. Правда, не всегда полный переход на специализированные системы для управления финансами может полностью закрыть все потребности бизнеса.

Наш вебинар о том, как упростить полную автоматизацию финансов и сохранить гибкость учета и планирования всех бизнес-процессов.

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На вебинаре рассмотрим:

  1. Проблемы, с которыми сталкивается бизнес при ведении учета, бюджетирования и планирования в Excel

  2. Варианты решения проблем планирования и учета. Обзор систем планирования и учета.

  3. Почему оставаться в Excel часто более эффективно, чем полностью переходить на новую систему планирования и учета? Кейсы крупных компаний, ведущих часть отчетности в Excel

  4. Обзор современных решений для бизнес-аналитики на Excel

  5. Обсуждение кейсов участников вебинара

Ждем Вас на вебинаре 7 сентября в 11:00 мск!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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