В Госдуме хотят ограничить деятельность зарубежных исследовательских компаний

Иностранных консультантов собираются приравнять к иноагентам. По мнению авторов законопроекта, статистическая информация используется против интересов страны.

Консалтинговые компании иностранного происхождения предлагают внести в реестр иноагентов и нежелательных организаций. Об этом пишут «Известия».

Консультантов могут внести в такие реестры, если они нарушат закон, который запрещает иностранцам владеть более 20% организации.

Под ударом окажутся компании, где проводят «исследования покупательской активности», если они собирают данные, противоречащие интересам РФ.

Если компания попадет в реестры, то отечественные организации прекратят все товарно-денежные отношения с иностранными консультантами.

Уже есть информация, что такие данные вредят России. Эта мера не только вынужденная, но и временная. До тех пор, пока не прекратится негативное давление на нашу страну — экономическое, политическое, военное, — мы вынуждены защищаться. Это защитная мера, — сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Принудительно выдворять из страны зарубежный бизнес-консалтинг не будут. В Госдуме считают, что к организациям предъявляют условия, которые можно выполнить для дальнейшей работы.

Законопроект с ужесточением требований к иностранным исследователям внесли в Госдуму в конце июля 2023 года.

Если поправки будут приняты, то консалтинговые компании обяжут внести свои данные в перечень ФАС. Затем специальная комиссия примет решение о структуре собственности такой фирмы.

В случае необходимости доли иностранцев могут принудительно продать по решению суда.

Консалтинговые компании собирают и обрабатывают статистику, которая зачастую основывается на отзывах потребителей. У «Клерка» есть собственный рейтинг полезных компаний из бухгалтерской и финансовой сферы. В нем только честные отзывы, которые никто не удаляет.

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