Правительство изменит порядок выплат пособия на погребение

В октябре 2023 года Госдума может рассмотреть законопроект кабмина, который усовершенствует механизм назначения и выплаты социального пособия на погребение. Об этом пишет «RG.RU».
Государство будет предоставлять социальное пособие на основании заявления в электронном виде.
Социальное пособие на погребение положено тем, кто взял на себя обязанности по погребению умершего пенсионера.
Сейчас для получения выплат нужно в Соцфонд предоставить свидетельство о смерти и справку по форме № 11, которую выдают в органах ЗАГС.
Новый законопроект предполагает, что справки на бумажных носителях больше не будут выдавать. Родственникам достаточно предоставить свидетельство о смерти или его реквизиты.
Также в законе четко пропишут, какой размер пособия могут получить жители страны в отдельных случаях.
Размер социального пособия на погребение зависит от стоимости услуг, утвержденной органами местного самоуправления по согласованию с Соцфондом. Предельные суммы ежегодно индексируются.
Сейчас размер социального пособия на погребение составляет 7 793 рубля. Регионы самостоятельно могут повышать размер выплат.
Эти средства можно получить на руки или потратить на организацию социальных похорон.
По закону выплаты должны выдать в день обращения, но на деле не всегда удается этого добиться. Например, срок зачисления платежа может составлять три рабочих дня.
В новом законопроекте людям разрешат самостоятельно выбирать, как именно получить пособие: на счет в банке или через почту. Также можно уточнить сроки перечисления денег.
Если законопроект примут, то он начет действовать с 1 января 2025 года.
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