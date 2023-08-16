Правительство изменит порядок выплат пособия на погребение

Будет точно определен размер пособия. Для получения выплат понадобится одно заявление в электронном виде. Справки на бумажных носителях больше не нужны, достаточно указать реквизиты свидетельства о смерти.

В октябре 2023 года Госдума может рассмотреть законопроект кабмина, который усовершенствует механизм назначения и выплаты социального пособия на погребение. Об этом пишет «RG.RU».

Государство будет предоставлять социальное пособие на основании заявления в электронном виде.

Социальное пособие на погребение положено тем, кто взял на себя обязанности по погребению умершего пенсионера.

Сейчас для получения выплат нужно в Соцфонд предоставить свидетельство о смерти и справку по форме № 11, которую выдают в органах ЗАГС.

Новый законопроект предполагает, что справки на бумажных носителях больше не будут выдавать. Родственникам достаточно предоставить свидетельство о смерти или его реквизиты.

Также в законе четко пропишут, какой размер пособия могут получить жители страны в отдельных случаях.

Размер социального пособия на погребение зависит от стоимости услуг, утвержденной органами местного самоуправления по согласованию с Соцфондом. Предельные суммы ежегодно индексируются.

Сейчас размер социального пособия на погребение составляет 7 793 рубля. Регионы самостоятельно могут повышать размер выплат.

Эти средства можно получить на руки или потратить на организацию социальных похорон.

По закону выплаты должны выдать в день обращения, но на деле не всегда удается этого добиться. Например, срок зачисления платежа может составлять три рабочих дня.

В новом законопроекте людям разрешат самостоятельно выбирать, как именно получить пособие: на счет в банке или через почту. Также можно уточнить сроки перечисления денег.

Если законопроект примут, то он начет действовать с 1 января 2025 года.