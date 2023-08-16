Мессенджеру Telegram грозит до 18 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные в России

Мировой суд зарегистрировал протокол о повторном невыполнении требований закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. По этой статье положен штраф от 6 до 18 млн рублей.

На мессенджер Telegram составили протокол за повторное невыполнение требований законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебный участок мирового судьи Москвы.

Протокол зарегистрирован 16 апреля 2023 года, дата его рассмотрения пока что не назначена.

Мессенджеру грозит штраф по ч. 9 ст. 13.11 КоАП. Размер наказания за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории РФ составляет от 6 до 18 млн рублей.