Батарейки Duracell вернутся в сентябре

Продукция будет продаваться под новым брендом Opticell и стоить в два раза дороже, по 100 рублей за батарейку.

Duracell вернется в Россию в конце сентября 2023 года под новым брендом Opticell. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

У компании появится новый маскот: рыжий медвежонок вместо розового зайца.

Производить батарейки будут на основном заводе в Китае. Цена для потребителей взлетит в два раза из-за параллельного импорта, налога и проблем с логистикой.

Одна батарейка может стоить 100 рублей.

В апреле 2023 года Duracell принял решение уйти с российского рынка. Тогда же Минпромторг сообщил, что Duracell снова окажется в перечне товаров параллельного импорта, если компания прекратит работу в РФ.

В июле 2022 года батарейки Duracell были исключены из списков параллельного импорта.