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Батарейки Duracell вернутся в сентябре

Продукция будет продаваться под новым брендом Opticell и стоить в два раза дороже, по 100 рублей за батарейку.
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Duracell вернется в Россию в конце сентября 2023 года под новым брендом Opticell. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

У компании появится новый маскот: рыжий медвежонок вместо розового зайца.

Производить батарейки будут на основном заводе в Китае. Цена для потребителей взлетит в два раза из-за параллельного импорта, налога и проблем с логистикой.

Одна батарейка может стоить 100 рублей.

В апреле 2023 года Duracell принял решение уйти с российского рынка. Тогда же Минпромторг сообщил, что Duracell снова окажется в перечне товаров параллельного импорта, если компания прекратит работу в РФ.

В июле 2022 года батарейки Duracell были исключены из списков параллельного импорта.

Комментарии

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  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    44 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Mash. как всегда врет. Зара уже возвращалась в кавычках. Эти новости делают для успокоения народ. Зачем Клерк это перепечатывает? 

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