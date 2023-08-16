Батарейки Duracell вернутся в сентябре

Duracell вернется в Россию в конце сентября 2023 года под новым брендом Opticell. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
У компании появится новый маскот: рыжий медвежонок вместо розового зайца.
Производить батарейки будут на основном заводе в Китае. Цена для потребителей взлетит в два раза из-за параллельного импорта, налога и проблем с логистикой.
Одна батарейка может стоить 100 рублей.
В апреле 2023 года Duracell принял решение уйти с российского рынка. Тогда же Минпромторг сообщил, что Duracell снова окажется в перечне товаров параллельного импорта, если компания прекратит работу в РФ.
В июле 2022 года батарейки Duracell были исключены из списков параллельного импорта.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Mash. как всегда врет. Зара уже возвращалась в кавычках. Эти новости делают для успокоения народ. Зачем Клерк это перепечатывает?