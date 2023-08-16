База продавцов и поставщиков Wildberries попала в открытый доступ

Произошла утечка данных о компаниях, которые работают с Wildberries.

15 августа 2023 года оказалась в открытом доступе Exel-база продавцов и поставщиков с маркетплейса Wildberries. Об этом пишет телеграм-канал Infosecurity.

В сети оказались названия компаний, ФИО руководителей, ссылки на официальные сайты магазинов, на страницы в маркетплейсе, юридические адреса организаций, номера телефонов, ОГРН и ИНН, а также даты регистрации на платформе Wildberries.

Всего файл содержит 553 тыс. строк.

Сейчас специалисты по информационной безопасности выясняют, имеют ли утекшие данные отношение к компании Wildberries.

Утечки базы продавцов не было, это не соответствует действительности, — сказали в маркетплейсе.

Представители компании сообщили, что файл содержит скомпилированную информацию из открытых источников, которую сами компании публикуют о себе.