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Основные средства

Снос асфальта перед строительством идет в первоначальную стоимость будущего дома

Ситуация: компания купила земельный участок с асфальтобетонным покрытием под многоквартирную жилую застройку. Причем цена всей этой «конструкции» (земля + асфальт) – общая. Асфальт надо сносить. Как определить его стоимость?
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Разъяснение по этому вопросу нашего подписчика в разделе «Клерк.Консультации» дала эксперт Гульнара Волынец.

Затраты на приобретение объектов недвижимости с подлежащим их сносом с целью строительства новых объектов, а также затраты на работы по сносу таких объектов являются затратами по созданию амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость новых объектов.

Такой вывод, в частности, содержится в письмах Минфина от 11.07.2019 № 03-03-06/3/51450, от 03.07.2019 № 03-03-07/48905, от 24.09.2021 № 03-03-06/1/77722.

Но как отделить стоимость асфальта, если в договоре она общая с землей? Два варианта разделения Минфином предложены в письме от 28.06.2013 № 03-05-05-01/24812:

  • согласно оценке;

  • согласно кадастровой стоимости каждого объекта.

Однако в ситуации, когда данные расходы включаются в первоначальную стоимость возводимого объекта нет необходимости ставить асфальтовую площадку на учет отдельно, чтобы в дальнейшем признать ее в расходах также отдельно, но не раньше, чем будут признаны остальные расходы, связанные со строительством.

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