Налог на имущество физлиц рассчитывают с учетом понижающих коэффициентов

В сентябре – октябре будет идти рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц за 2022 год.

Их доставят такими способами:

по почте;

через личный кабинет;

через Госуслуги.

Уплатить налоги надо будет не позднее 1 декабря 2023 года.

Напомним, что если у вас на сальдо ЕНС есть деньги, то налоги заберут оттуда досрочно. Налоговики считают, что такое досрочное списание — это льгота.

При расчете налога на имущество во всех регионах (кроме новых, где налог не введен) в качестве налоговой базы применяется кадастровая стоимость объектов недвижимости.

При этом использованы понижающие коэффициенты: