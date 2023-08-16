Налог на имущество физлиц рассчитывают с учетом понижающих коэффициентов

Их доставят такими способами:
по почте;
через личный кабинет;
через Госуслуги.
Уплатить налоги надо будет не позднее 1 декабря 2023 года.
Напомним, что если у вас на сальдо ЕНС есть деньги, то налоги заберут оттуда досрочно. Налоговики считают, что такое досрочное списание — это льгота.
При расчете налога на имущество во всех регионах (кроме новых, где налог не введен) в качестве налоговой базы применяется кадастровая стоимость объектов недвижимости.
При этом использованы понижающие коэффициенты:
0,4 – для объектов недвижимости в Севастополе, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы 2-ой год;
0,6 – для 10 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский АО), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы 3-ий год;
0,6 – в отношении новостроек за первый год их налогообложения в тех регионах, где налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости 4-ый и последующие годы;
для остальных регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие введено 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с предыдущим годом.
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