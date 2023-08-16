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Россельхозбанк за полгода заработал в три раза больше, чем за весь 2022 год

Чистая прибыль банка составила 15,3 млрд рублей.
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Россельхозбанк опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года, в которой чистая прибыль составила 15,3 млрд рублей. Об этом сказано на сайте банка.

В отчетном периоде Группа Россельхозбанка продемонстрировала положительную динамику всех основных показателей. Рост качественного кредитного портфеля, обеспеченный хорошо диверсифицированной по источникам и срокам ресурсной базой и укреплением капитала Группы, соответствовал нашим целям и задачам, — сказал председатель правления РСХБ Константин Стырин.

На 30 июня 2023 года активы кредитной организации увеличились до 4,559 трлн рублей.

Кредитный портфель банка с начала года вырос на 5,3%, до 3,593 трлн рублей.

Объем кредитов для поддержки АПК увеличился на 4,3%, до 2,087 трлн рублей. Банк предоставил на 10,5% больше финансов экспортно-ориентированным аграрным компаниям. Общий размер кредитов составил 627,6 млрд рублей.

Собственный капитал РСХБ с начала года вырос на 5,8%, до 295,4 млрд рублей.

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