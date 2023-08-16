Минфин хочет снова обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки

Если компания-экспортер в течение 90 дней не продаст 80% выручки в иностранной валюте, то ее лишат государственных субсидий.

16 августа 2023 года президент Владимир Путин рассмотрит предложение Минфина о том, что экспортеры должны продавать 80% своей валютной выручки. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на издание Financial Times.

Министерство собирается принять такое решение на фоне ослабления рубля.

Компании-экспортеры должны продать минимум 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения.

Если предприниматели откажутся, то они перестанут получать государственные субсидии.

Также Минфин предлагает рассмотреть и другие меры, среди которых запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий и ограничение сделок с валютными свопами.

Кроме того, будет снижен объем валюты, который экспортеры смогут выводить из РФ.

В 2022 году на фоне падения рубля и начала военных действий власти обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки.

В мае 2022 года требования по продаже смягчили с 80 до 50%. В июле на фоне роста российской валюты объем продаваемой доли стала определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.