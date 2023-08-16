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2-НДФЛ

✅ Компенсация дистанционщикам свыше 35 рублей будет идти в справку к 6-НДФЛ с кодом 2018

Будут новые коды видов доходов и вычетов для справки (бывшей 2-НДФЛ).
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Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, добавят такие коды доходов:

  • 2017 – суточные или полевое довольствие сотрудника с разъездным характером работы, и работающим в полевых условиях, а также надбавки вахтовикам в размерах, превышающих 700 рублей в день на территории РФ и 2 500 рублей в день за пределами РФ;

  • 2018 – компенсация дистанционным работникам, в сумме, превышающей 35 рублей в день (при отсутствии документально подтвержденных расходов).

Также уточнили описание кодов стандартного вычета на детей. Это связано с тем, что теперь вычет дают на взрослых недееспособных детей.

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