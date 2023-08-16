Минфин не предлагал вывести маркетплейсы из-под ответственности за продажу алкоголя

За онлайн-торговлю алкоголем без лицензии и нарушение запретов и ограничений предусмотрено наказание.

Минфин опроверг информацию о том, что предлагал освободить маркетплейсы от ответственности за нарушения при продаже алкоголя онлайн. Об этом пишут «Известия»

Недавно мы писали, что парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.

Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции. При нарушении ими правил соблюдения продажи алкогольной продукции должно быть предусмотрено наказание, вплоть до лишения лицензии, — сказали в министерстве.

Минфин только предлагал модель, при которой алкоголь смогут продавать только те, кто имеет соответствующую лицензию. Это позволит эффективно обеспечивать соблюдение запретов и ограничения по продажи спиртного.

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