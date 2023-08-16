Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Маркетплейсы

Минфин не предлагал вывести маркетплейсы из-под ответственности за продажу алкоголя

За онлайн-торговлю алкоголем без лицензии и нарушение запретов и ограничений предусмотрено наказание.
11

Минфин опроверг информацию о том, что предлагал освободить маркетплейсы от ответственности за нарушения при продаже алкоголя онлайн. Об этом пишут «Известия»

Недавно мы писали, что парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.

Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции. При нарушении ими правил соблюдения продажи алкогольной продукции должно быть предусмотрено наказание, вплоть до лишения лицензии, — сказали в министерстве.

Минфин только предлагал модель, при которой алкоголь смогут продавать только те, кто имеет соответствующую лицензию. Это позволит эффективно обеспечивать соблюдение запретов и ограничения по продажи спиртного.

Начните зарабатывать на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

Вы поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах. Записывайтесь на курс!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу

    Если вы не успели купить доллары по 55, то покупать по 100 (да и по 97 или сколько там сейчас) может оказаться уже не так эффективно. Скорее всего, доллар будет расти и дальше, потом будет немного падать, потом снова расти, но когда произойдут ближайшие х2 — сложно сказать, не факт, что очень быстро.

    По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу
    18
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Мы подготовили подборку с вакансиями дня! Выбирайте лучшую работу

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    115
    Логотип buhgalterrf_ved
    buhgalterrf_ved
    НДС

    Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки

    Как выстроить эффективное взаимодействие с казахскими партнерами, на что обратить внимание и где можно получить преференции государства при взаимодействии с казахским бизнесом рассмотрим в статье.

    Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки
    107
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    122
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Проверки ККТ

    Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля

    Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.

    Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
    199
    Логотип nlukina
    nlukina
    Больничные

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий

    Правительство внесло поправки в правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Что изменится с 19 августа?

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий
    669
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Маркировка товаров

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

    Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?
    72
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Банкротство юридических лиц

    Компания «Стуломпостолу» на грани банкротства

    Мебельная компания «Стуломпостолу» из Уфы может обанкротиться. Рассмотрение дела о несостоятельности предприятия должно начаться в октябре 2023 года в арбитражном суде Башкирии.

    63
    Читать еще