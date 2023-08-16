«Сбер» поднял доходность по вкладам до 12%

С 17 августа 2023 года Сбербанк повысил ставки по рублевым депозитам. Об этом сказано на сайте банка.
В связи с повышением ключевой ставки Банка России «Сбер» увеличил доходность по рублевым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых, — говорится в сообщении.
Доходность 12% годовых могут получить клиенты, которые открывают вклады линейки «Лучший %». Деньги нужно вложить на три года.
15 августа 2023 года Центробанк резко поднял ключевую ставку до 12%.
Комментарии1
Прошелся по ссылке. Там куча примечаний и доп.условий . Например
"Повышенная ставка будет начислена на деньги, которых не было на ваших вкладах в СберБанке в последние 3 месяца.
Базовая ставка будет начислена на деньги, которые вы в течение последних 3 месяцев сняли или перевели с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад" Короче как всегда про 12% это маркетинг.