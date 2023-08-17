Бессмысленно лишать премии сотрудника с зарплатой ниже МРОТ

Если у сотрудника оклад + премия + доплата до МРОТ = МРОТ, то размер его зарплаты никак не изменится, даже если премию ему не дадут.

В Роструд с вопросом обратилась женщина, которой грозят лишением премии за слишком частые больничные по уходу за 2-летним ребенком.

Но зарплата женщины даже вместе с премией не дотягивает до МРОТ и ей делают доплату.

«Если не дадут премию, зарплата будет меньше МРОТ?» – интересуется молодая мама.

Нет, пояснил Роструд.

Размер месячной зарплаты в любом случае (даже при невыплате премии) не может быть меньше МРОТ, установленного в регионе.

Таким образом, если не будет премии, будет больше доплата до МРОТ.

Не выплатить премию работодатель вправе в том случае, когда сотрудник не выполняет критерии ее начисления, установленные трудовым договором, колдоговором, или локальным нормативным актом организации.