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Экономика России

Дефолт 1998 года эксперты назвали крупной финансовой аферой

К 25-летию кризиса 1998 г. публикуем отрывок из учебника «История России 1945 год – начало XXI века. 11-й класс, базовый уровень». Где историки-экономисты оценивают дефолт 1998 года.
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В январе 1998 г. правительство сняло все ограничения на вывоз капитала. Вместо инвестиций в экономику огромные средства были выведены из страны. По мнению ряда экономистов, это была крупная финансовая афера, которая приблизила дефолт — временный отказ платить по долгам, цитируют учебник «Ведомости».

В августе 1998 г. в условиях стремительно нараставших долгов у правительство объявило «дефолт по обязательствам государства». Государство временно отказалось оплачивать долги по ГКО (довольно скоро, впрочем, они были реструктурированы и выплачены).

Биржевой курс рубля, ранее искусственно удерживаемый в рамках так называемого валютного коридора, в течение нескольких дней резко упал: с 6 до 21 за доллар.

Это вынужденное решение стало неизбежным последствием:

  • непродуманной финансовой политики;

  • тотальной зависимости бюджета страны от продажи энергоресурсов;

  • крайне неудачной налогово-финансовой системы.

Как дефолт отразился на вас?

Комментарии

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