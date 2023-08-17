Дефолт 1998 года эксперты назвали крупной финансовой аферой

В январе 1998 г. правительство сняло все ограничения на вывоз капитала. Вместо инвестиций в экономику огромные средства были выведены из страны. По мнению ряда экономистов, это была крупная финансовая афера, которая приблизила дефолт — временный отказ платить по долгам, цитируют учебник «Ведомости».
В августе 1998 г. в условиях стремительно нараставших долгов у правительство объявило «дефолт по обязательствам государства». Государство временно отказалось оплачивать долги по ГКО (довольно скоро, впрочем, они были реструктурированы и выплачены).
Биржевой курс рубля, ранее искусственно удерживаемый в рамках так называемого валютного коридора, в течение нескольких дней резко упал: с 6 до 21 за доллар.
Это вынужденное решение стало неизбежным последствием:
непродуманной финансовой политики;
тотальной зависимости бюджета страны от продажи энергоресурсов;
крайне неудачной налогово-финансовой системы.
Как дефолт отразился на вас?
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