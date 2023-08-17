Производителям спецэффектов могут обнулить НДС

До 30 октября 2023 года правительство может обнулить НДС российским компаниям, которые делают компьютерную графику для иностранных фильмов.

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обнулении НДС при производстве спецэффектов для иностранного кино. Об этом сказано на сайте Кремля.

Обнулить НДС могут российским компаниям, которые создают спецэффекты для иностранного кино.

Рассмотреть вопрос о возможности применения налоговой ставки 0% по налогу на добавленную стоимость при выполнении российскими организациями работ (оказании услуг) по созданию аудиовизуальной продукции посредством компьютерной графики в интересах иностранных лиц, а также при передаче таким лицам прав на использование персонажей и других объектов авторских и смежных прав, предназначенных для включения в состав иных результатов интеллектуальной деятельности, — сказано в поручении.

Срок исполнения поручения установлен до 30 октября 2023 года.

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