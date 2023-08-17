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Налоги, взносы, пошлины

Бизнесу простили долги по налогам на 173 млрд рублей

Это рекордно низкая сумма за последние пять лет. У бизнесменов стало меньше задолженности перед ФНС, они чаще платят по требованию налоговиков.
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В 2022 году бизнесу списали 173 млрд рублей безнадежной налоговой задолженности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Объем списанной налоговой задолженности в 2022 году снизился на 24% или на 54,6 млрд рублей. Эта сумма без учета долгов по страховым взносам, недоимкам и штрафам.

За последние пять лет это рекордно низкая сумма.

Партнер «Пепеляев Групп» Антон Никифоров считает, что снижение показателя можно связать с сокращением объема задолженности. Бизнес теперь чаще платит по требованию налоговиков. Как до назначения проверки, так и после ее проведения. Узнайте больше о выездных налоговых проверках.

ФНС перечислила причины, по которым можно признать задолженность безнадежной:

  • банкротство компании;

  • подтверждение судом или приставом того, что у юрлица нет средств;

  • смерть физлица;

  • исключение из ЕГРЮЛ;

  • если долг старше пяти лет, а приставы не смогли найти источники взыскания средств.

Списание налогового долга не означает, что процедура не возобновится. Нужную сумму могут взыскать после того, как у должника обнаружат имущество.

За последние пять лет через суд ФНС взыскала 150,1 млрд рублей с тех бизнесменов, которые участвовали в схемах по неплатежеспособности.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 21 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    кому простили?? странно звучит: "исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ", а Вы такое встречали??

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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