Бизнесу простили долги по налогам на 173 млрд рублей

В 2022 году бизнесу списали 173 млрд рублей безнадежной налоговой задолженности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.
Объем списанной налоговой задолженности в 2022 году снизился на 24% или на 54,6 млрд рублей. Эта сумма без учета долгов по страховым взносам, недоимкам и штрафам.
За последние пять лет это рекордно низкая сумма.
Партнер «Пепеляев Групп» Антон Никифоров считает, что снижение показателя можно связать с сокращением объема задолженности. Бизнес теперь чаще платит по требованию налоговиков. Как до назначения проверки, так и после ее проведения. Узнайте больше о выездных налоговых проверках.
ФНС перечислила причины, по которым можно признать задолженность безнадежной:
банкротство компании;
подтверждение судом или приставом того, что у юрлица нет средств;
смерть физлица;
исключение из ЕГРЮЛ;
если долг старше пяти лет, а приставы не смогли найти источники взыскания средств.
Списание налогового долга не означает, что процедура не возобновится. Нужную сумму могут взыскать после того, как у должника обнаружат имущество.
За последние пять лет через суд ФНС взыскала 150,1 млрд рублей с тех бизнесменов, которые участвовали в схемах по неплатежеспособности.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
кому простили?? странно звучит: "исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ", а Вы такое встречали??