Изменения в воинском учете и штрафах в КоАП

Подробно об отчетности, штрафах и изменениях вы можете прочитать в нашем разборе, там же можно скачать формы по ведению воинского учета и найти ссылки на нормативные документы.
Поправки коснулись отчетов, которые работодатели обязаны предоставлять в военкоматы. Например, обновилась форма сведений о приеме или увольнении военнообязанного, новая действует с 5 августа 2023 года.
Отменят и добавят штрафы в КоАП. В частности, если не оповестить работника о повестке, с 1 октября можно получить штраф на компанию до 400 000 рублей.
«Клерк» также подготовил отдельный разбор на тему настройки воинского учета в 1:С ЗУП. Узнаете, какие базовые настройки необходимо сделать, как сформировать и распечатать приказ и план работы по осуществлению ВУ, где искать карточки на сотрудников.
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