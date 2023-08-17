Семьи с детьми смогут получить кредитную амнистию

Если у семей упали доходы по независящим от них причинам, то можно будет получить амнистию – единоразовое списание долгов. Такое предложение отправили Михаилу Мишустину.

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».

Амнистия будет представлять собой единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от семей причинам.

С целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик, — сообщила Яна Лантратова.

На 1 мая 2023 года задолженность населения перед банками достигла 30,22 трлн рублей.

Мы должны защитить семьи с детьми и не допустить, чтобы они скатывались в нищету и к банкротству. Однако, по моему мнению, эта инициатива нуждается в проработке, чтобы не было злоупотреблений и люди не начали брать кредиты ради этой амнистии, — сказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Также предложение депутата поддержал президентский совет по правам человека.