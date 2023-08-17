Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Общество

Семьи с детьми смогут получить кредитную амнистию

Если у семей упали доходы по независящим от них причинам, то можно будет получить амнистию – единоразовое списание долгов. Такое предложение отправили Михаилу Мишустину.
41

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».

Амнистия будет представлять собой единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от семей причинам.

С целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик, — сообщила Яна Лантратова.

На 1 мая 2023 года задолженность населения перед банками достигла 30,22 трлн рублей.

Мы должны защитить семьи с детьми и не допустить, чтобы они скатывались в нищету и к банкротству. Однако, по моему мнению, эта инициатива нуждается в проработке, чтобы не было злоупотреблений и люди не начали брать кредиты ради этой амнистии, — сказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Также предложение депутата поддержал президентский совет по правам человека.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    185
    Логотип Александр42
    Александр42
    Уставные документы

    Копию устава из ЕГРЮЛ можно получить бесплатно в электронной форме

    С 04 августа 2023 г. вступает в силу федеральный закон, согласно которому можно заказать из ЕГРЮЛ копию учредительного документа и изменения в нем в электронном виде.

    Копию устава из ЕГРЮЛ можно получить бесплатно в электронной форме
    31
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Где проще всего искать лучшие вакансии? Конечно же, на «Клерке»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    17
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Выездные налоговые проверки

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №4

    «Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?»» © Константин Чупырь 2023.

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №4
    31
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Бухгалтеры

    Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️

    FOMO (fear of missing out) или страх упущенной возможности — это ощущение, что другие получают больше удовольствия, живут лучшей жизнью или переживают более счастливые моменты, чем вы. Об этом «Клерку» рассказывает нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.

    Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️
    32
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Подотчет, командировки

    Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы 

    Разберем, как отражать в учете расходы на оплату услуг VIP-зала аэропорта бизнес-картой с точки зрения трудового, налогового и бухгалтерского законодательства.

    Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы 
    38
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

    Вопрос безопасности всегда занимает центральное место в планах туристов и потенциальных жителей, рассматривающих возможность посещения или проживания в какой-либо стране.

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал
    63
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Высоковалифицированные специалисты

    Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе

    Если выполнение той или иной задачи требует от работника наличия определенных знаний и квалификации, на помощь работодателю могут прийти высококвалифицированные иностранные специалисты. Разберем, чем такие работники выгоднее обычных иностранных сотрудников, какие существуют условия и порядок привлечения их к работе.

    Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе
    74
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Что важно знать при покупке квартиры в залоге. Что нужно предусмотреть покупателю

    В этой статье идет речь о покупке квартиры, находящейся в залоге банка. Расскажу, какие существуют риски при покупке и что нужно предусмотреть покупателю.

    Что важно знать при покупке квартиры в залоге. Что нужно предусмотреть покупателю
    83
    Читать еще