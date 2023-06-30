Долги населения перед банками превысили 30 трлн рублей

В среднем семьи с кредитами должны банкам 509,6 тысяч рублей. Уровень закредитованности увеличился до 41%.

На 1 мая 2023 года совокупная задолженность клиентов перед банками составила 30,22 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

С начала года уровень закредитованности населения вырос с 35% до 41%.

Размер среднего долга семьи в РФ вырос до 509,6 тыс. рублей.

Трудности с обслуживанием долга сегодня есть у порядка 8-9 млн россиян. Мы видим, что среднее количество таких обязательств на одного клиента – это 1,3 кредита, - сказал президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев.

В апреле 2023 года размер задолженности увеличился до 27,8 трлн рублей. В конце 2022 года он составлял 26,9 трлн рублей.

Недавно мы писали, что в мае 2023 года задолженность по ипотеке достигла рекордных 15,1 трлн рублей.