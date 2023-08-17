Газпромбанк установит комиссию 5% на внесение наличной валюты

Банк удержит 5% от суммы внесенных долларов и евро, но не меньше 50 тысяч рублей.

С 21 августа 2023 года Газпромбанк вводит комиссию за внесение на банковский счет наличных долларов и евро. Об этом сказано на сайте банка.

Комиссия составит 5% от суммы внесенной валюты, но не менее 50 тыс. рублей.

Изменение затронет только внесение наличных долларов и евро, других валют это не коснется.

Клиентам сегмента VIP и PrivateBanking доступно внесение долларов и евро без комиссий.

Раньше комиссию за внесение долларов и евро на банковские счета ввели Райффайзенбанк, БКС Банк, Тинькофф Банк, «Интеза», Московский Коммерческий Банк, Цифра Банк, Ситибанк, «Ренессанс-Кредит», Экспобанк.

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