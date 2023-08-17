Пенсионеров хотят освободить от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является «второй пенсией»», —цитируют Чернышова РИА Новости.

Часто вторая квартира, которую можно сдавать — это результат труда нескольких поколений, отметил политик.