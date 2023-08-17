Пенсионеров хотят освободить от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является «второй пенсией»», —цитируют Чернышова РИА Новости.
Часто вторая квартира, которую можно сдавать — это результат труда нескольких поколений, отметил политик.
Уверен, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни, — отметил вице-спикер.
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