Передача прав на ПО клиентам из Казахстана не облагается НДС

Реализация неисключительных прав на использование программного обеспечения (неисключительных лицензий) иностранного правообладателя контрагентам из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана не облагается НДС в РФ.

Но при этом основания для такого вывода разные – в зависимости от страны контрагента.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.06.2023 № 03-07-13/1/54681.

Что касается клиентов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан), то надо ориентироваться на договор о ЕАЭС от 29.05.2014, а именно – на протокол к нему (приложение № 18).

В нем есть перечень услуг, по которым для НДС местом реализации признается страна покупателя. К таким услугам относится передача лицензий.

Поэтому реализация прав на ПО клиентам из Казахстана, Армении и Беларуси не облагается НДС.

Что касается клиентов из Узбекистана, то надо ориентироваться на статью 148 НК, по которой местом реализации услуг в электронной форме является место нахождения покупателя таких услуг.

Таким образом, передача прав на ПО клиентам из Узбекистана тоже не облагается НДС.

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