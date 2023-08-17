Для соцвычета по расходам на лечение будет новая единая форма справки

С 2024 года будет новый порядок предоставления социального налогового вычета, в том числе, по расходам на лечение.

Получить вычет можно будет тремя способами:

по 3-НДФЛ;

через работодателя по уведомлению;

в упрощенном порядке по заявлению.

Для упрощенного порядка данные о расходах медицинские организации и ИП сами будут передавать в ФНС.

Если человек сам будет собирать документы, то понадобится только один-единственный документ – справка. Она будет новой формы. Сейчас ФНС уже направила в Минфин проект приказа с новой справкой.

В письме от 02.08.2023 № БС-4-11/9898@ ФНС просит Минздрав посодействовать в том, чтобы медики активно участвовали в информационном обмене с ФНС и передавали данные для вычета.

А пока для подтверждения расходов, понесенных до 01.01.2024, при сдаче 3-НДФЛ за 2023 год медклиники должны предоставлять клиентам комплект документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.

Кстати, сейчас в справке медики указывают дату оказания услуг, и кто-то ставит точную дату, а кто-то – просто год. Допустимы оба варианта, поясняет ФНС в письме от 18.04.2023 № БС-4-11/4915@.