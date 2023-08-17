При досрочном расторжении договора ДМС взносы по нему надо убрать из расходов

Еще одно условие – включить в расходы можно взносы в сумме не более 6% от ФОТ.
Если договор изначально заключен на 1 год, но потом его досрочно расторгли, то взносы по нему, ранее учтенные в расходах, надо оттуда убрать.
Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2023 № 03-03-06/1/29258.
Пройдите курс повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
После курса вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
✔ Научитесь работать со всеми ФСБУ без штрафов.
✔ Получите официальное удостоверение, которое внесено в госреестр ФИС ФРДО.
✔ Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
Комментарии