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Налог на прибыль

При досрочном расторжении договора ДМС взносы по нему надо убрать из расходов

Расходы по договорам добровольного медицинского страхования работников учитываются при расчете базы по налогу на прибыль. Но только если договор заключен на срок не менее 1 года.
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Еще одно условие – включить в расходы можно взносы в сумме не более 6% от ФОТ.

Если договор изначально заключен на 1 год, но потом его досрочно расторгли, то взносы по нему, ранее учтенные в расходах, надо оттуда убрать.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2023 № 03-03-06/1/29258.

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