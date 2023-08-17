СФР рассылает работодателям уведомления о проведении опроса

Уведомление о проведении этого опроса СФР массово рассылает страхователям по ТКС.
Бухгалтеры заволновались – не придется ли им в обязательном порядке заниматься еще и этим опросом.
Обсуждение этой темы, в частности, идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Но этот опрос добровольный. Коллеги даже звонили в СФР, где им подтвердили, что участие в нем добровольное.
Пройти опрос можно по ссылке: https://prognoz.vcot.info
Инструкция по заполнению опросных форм – здесь.
А вам пришла такая рассылка? Планируете участвовать в этом опросе?
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