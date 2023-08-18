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НДС

Минвосток предлагает рассмотреть обнуление НДС для золотодобытчиков при продаже слитков физлицам

Минвостокразвития РФ считает целесообразным рассмотреть обнуление НДС для золотодобытчиков при продаже слитков физлицам.
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Спикер Магаданской областной думы Сергей Абрамов весной предложил предоставить недропользователям право продавать физлицам слитки, произведенные на аффинажных заводах из добытого ими металла, без начисления НДС, пишет Интерфакс.

Минвостокразвития напоминает, что в случае освобождения предприятий-недропользователей от уплаты НДС при реализации золота физлицам они не смогут принять к вычету «входящий» НДС. «В этой связи целесообразно рассмотреть возможность установления ставки НДС 0% на операции по реализации предприятиями-недропользователями золота в слитках физическим лицам, поскольку такое изменение позволит снизить налоговую нагрузку по НДС для предприятий-недропользователей», — заключает Минвостокразвития.

В прошлом году возможность продавать золото физлицам без НДС получили банки, с апреля текущего года — также аффинажные предприятия и Гознак.

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