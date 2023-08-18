Минвосток предлагает рассмотреть обнуление НДС для золотодобытчиков при продаже слитков физлицам

Спикер Магаданской областной думы Сергей Абрамов весной предложил предоставить недропользователям право продавать физлицам слитки, произведенные на аффинажных заводах из добытого ими металла, без начисления НДС, пишет Интерфакс.

Минвостокразвития напоминает, что в случае освобождения предприятий-недропользователей от уплаты НДС при реализации золота физлицам они не смогут принять к вычету «входящий» НДС. «В этой связи целесообразно рассмотреть возможность установления ставки НДС 0% на операции по реализации предприятиями-недропользователями золота в слитках физическим лицам, поскольку такое изменение позволит снизить налоговую нагрузку по НДС для предприятий-недропользователей», — заключает Минвостокразвития.

В прошлом году возможность продавать золото физлицам без НДС получили банки, с апреля текущего года — также аффинажные предприятия и Гознак.

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