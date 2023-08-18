Роспотребнадзор предложил блокировать деньги бизнеса, который незаконно выводит их из РФ

В России предлагают ввести блокировку средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из РФ.

Кроме того, предлагается разработать порядок приостановления деятельности иностранных компаний, который повысит уровень защищенности потребителей. Об этом говорится в протоколе решения общественного совета Роспотребнадзора, пишут «Известия».

«Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями», — говорится в документе.

По словам зампреда общественного совета Роспотребнадзора Олега Павлова, проблема остаётся актуальной, поскольку у многих зарубежных компаний сохраняются счета в России.