Уплата налога на КБК УСН без уведомлений

В них надо указывать не КБК ЕНП, а КБК конкретного налога:
18210501011011000110 — для УСН «доходы»;
18210501021011000110 — для УСН «доходы минус расходы».
Кроме того, в платежке надо указать ОКТМО и код периода.
Коды периодов такие:
КВ.01.2023 — аванс за 1 квартал 2023 года;
КВ.02.2023 — аванс за полугодие 2023 года;
КВ.03.2023 — аванс за 9 месяцев 2023 года;
ГД.00.2023 — налог за 2023 год.
Статус плательщика — 02 и для юрлиц, и для ИП. Так как данная платежка одновременно является уведомлением, ее надо отправить до 25 числа, а не до 28.
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