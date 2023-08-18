Уплата налога на КБК УСН без уведомлений

В 2023 году разрешено вместо уведомлений использовать платежные поручения, которые составлены по особым правилам.

В них надо указывать не КБК ЕНП, а КБК конкретного налога:

18210501011011000110 — для УСН «доходы»;

18210501021011000110 — для УСН «доходы минус расходы».

Кроме того, в платежке надо указать ОКТМО и код периода.

Коды периодов такие:

КВ.01.2023 — аванс за 1 квартал 2023 года;

КВ.02.2023 — аванс за полугодие 2023 года;

КВ.03.2023 — аванс за 9 месяцев 2023 года;

ГД.00.2023 — налог за 2023 год.

Статус плательщика — 02 и для юрлиц, и для ИП. Так как данная платежка одновременно является уведомлением, ее надо отправить до 25 числа, а не до 28.

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