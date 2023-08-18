К 1 сентябре средний чек на канцтовары может вырасти на 12%

В период ажиотажа больше всего заработают продавцы цветов и канцтоваров. Средний чек ко Дню знаний может вырасти на 12-13%.

В этом году средний чек на канцтовары к школе может вырасти на 12%, до 708 рублей. В 2022 году канцтовары в среднем стоили 634 рубля. Об этом сказано в исследовании Школы Бизнеса «Тинькофф».

В День знаний в магазинах происходит настоящий ажиотаж — продаж в три раза больше, чем обычно. Повышенный спрос на канцелярские товары начинает спадать 3–4 сентября, однако до конца месяца количество транзакций в этой категории на 80% больше по сравнению со значениями начала-середины августа, — сказано в исследовании.

В пиковый день 31 августа цветы учителям подорожают на 13% и будут стоить около 1 430 рублей. Количество чеков в этот день традиционно вырастает в 3,5 раза.

На 4% стала дешевле одежда для школьников. Если в 2022 году родители платили 3 тыс. рублей, то сейчас – 2 870 рублей.

Также дешевле будут стоить книги. По сравнению с 2022 годом, средний чек упадет на 8%, до 900 рублей.

Представители рынка ожидают, что спрос на товары для школы придется и на первые выходные после 1 сентября.

Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац рассказал, что часть спроса уйдет на маркетплейсы.

Хотя по многим мелким товарам цены там выше, чем в магазине, но у потребителей ошибочное впечатление, что там стоимость всегда ниже. Это не так, — сказал Борис Кац.

Президент Ассоциации предприятий детских товаров Антонина Цицулина сказала, что сезонное повышение цен на школьные товары уже было, цены выросли на 5-8% и больше роста не ожидается.

В июле средняя цена школьного набора составила 13,4 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.