В банковских картах с 2025 года будут устанавливать отечественные чипы

С 2025 года все банковские карты, пропуска, проездные билеты и другие смарт-карты будут отечественного производства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект правительства, подготовленный Минпромторгом.
С 1 марта 2026 года на российские чипы перейдут сим-карты всех мобильных операторов.
Указанные мероприятия направлены на реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в платежной инфраструктуре, а также в инструментах дистанционной идентификации товаров, — сказано в документе.
Соразработчиками будут 19 производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем. В том числе: «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», НИИМЭ.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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