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Экономика России

В банковских картах с 2025 года будут устанавливать отечественные чипы

В 2026 году операторов мобильной связи обяжут перейти на сим-карты российского производства.
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С 2025 года все банковские карты, пропуска, проездные билеты и другие смарт-карты будут отечественного производства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект правительства, подготовленный Минпромторгом.

С 1 марта 2026 года на российские чипы перейдут сим-карты всех мобильных операторов.

Указанные мероприятия направлены на реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в платежной инфраструктуре, а также в инструментах дистанционной идентификации товаров, — сказано в документе.

Соразработчиками будут 19 производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем. В том числе: «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», НИИМЭ.

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