ФНС выпустила рекомендации для сотрудников по истребованию документов с налогоплательщиков

Рекомендации изложены в письме от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@.
При составлении требования сотрудники налоговой службы обязаны:
Использовать четкие формулировки.
Перечислить полный и исчерпывающий список требуемых документов.
Указывать те документы, которые необходимы для расчета и уплаты налогов.
Не запрашивать документы, которые уже были ранее предоставлены налогоплательщиком.
Также сотрудникам ФНС напомнили:
нельзя запрашивать документы способами, не предусмотренными в НК, в том числе по телефону;
нельзя заменять истребование документов включением его в другие документы (просьбы, письма), что позволяет налогоплательщику предположить, что он обязан представить их вне рамок ст. 93, 93.1 НК.
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Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
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