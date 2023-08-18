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Налоги, взносы, пошлины

ФНС выпустила рекомендации для сотрудников по истребованию документов с налогоплательщиков

Налоговая служба выпустила и опубликовала в открытом доступе методические рекомендации по истребованию документов.
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Рекомендации изложены в письме от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@.

При составлении требования сотрудники налоговой службы обязаны:

  1. Использовать четкие формулировки.

  2. Перечислить полный и исчерпывающий список требуемых документов.

  3. Указывать те документы, которые необходимы для расчета и уплаты налогов.

  4. Не запрашивать документы, которые уже были ранее предоставлены налогоплательщиком.

Также сотрудникам ФНС напомнили:

  • нельзя запрашивать документы способами, не предусмотренными в НК, в том числе по телефону;

  • нельзя заменять истребование документов включением его в другие документы (просьбы, письма), что позволяет налогоплательщику предположить, что он обязан представить их вне рамок ст. 93, 93.1 НК.

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