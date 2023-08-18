ФНС выпустила рекомендации для сотрудников по истребованию документов с налогоплательщиков

Про Клерк.Конференцию, опасных бухгалтеров, интернет-срачи и демографическую яму. Что тут вообще происходило?👀

Я люблю свою работу! Я приду сюда в субботу. И конечно воскресенье... Стоп. Рабочая неделя медленно, но все же подползает к концу. У меня от жары уже съезжает кукушка, но я держусь. Из последних сил пишу этот обзор. В нем прикольные статьи этой недели. Вспомните, что мы читали и обсуждали.